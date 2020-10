Focolaio a Pineta del Carso: casi a quota 22, 17 sono pazienti

Sono 22 i contagi registrati tra ieri 17 ottobre ed oggi all'interno della casa di cura Pineta del Carso. Si tratta di 17 pazienti, 4 dipendenti e 1 collaboratore di una ditta esterna. "Tutti i ricoverati - fa sapere la struttura - risultano essere asintomatici ad eccezione di una paziente che, presentando sintomi lievi, è stata comunque trasferita presso la RSA San Giusto".

I pazienti si trovano attualmente in isolamento in un’area di degenza dedicata, mentre i dipendenti osservano tutti la quarantena presso il proprio domicilio. Il laboratorio della Salus ha già effettuato i tamponi su tutti gli altri pazienti ricoverati e sul personale della struttura. Gli accertamenti proseguiranno anche nelle prossime settimane come da protocollo sanitario, adottando tutte le misure previste per il bio-contenimento del virus.