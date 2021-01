Pineta del Carso: arrivano nuove macchine per tac e risonanza

Policlinico Triestino S.p.A. punta ancora sul rinnovamento tecnologico. Stavolta gli investimenti si sono concentrati sul Servizio di Diagnostica per Immagini di Pineta del Carso, con una dotazione completamente rinnovata e apparecchiature di ultimissima generazione che consentono di ampliare l’offerta sanitaria. I nuovi esami di Risonanza Magnetica ad alto campo (1,5T) e TAC (Tomografia Computerizzata multidetettore) si aggiungono alle preesistenti prestazioni di Radiologia tradizionale, Ecografia e Mammografia.

Cambio di vertice

Inoltre, dal 1° gennaio 2021 il Servizio di Diagnostica per Immagini è coordinato dal dottor Lorenzo Bison, specialista radiologo di esperienza quasi ventennale (per quindici anni collaboratore all’Ospedale Civile di Monfalcone), affiancato in Pineta da uno staff composto da 5 tecnici ed altri 3 medici. Il dr. Bison succede nell’incarico al dr. Franco Poillucci, che rimarrà in organico come consulente del servizio e al quale la società rivolge un sentito ringraziamento. Entra a far parte della squadra anche il dr. Glauco Mininel cui è stata affidata l’esecuzione degli esami mammografici.

Nuove prestazioni

“La nuova dotazione all’avanguardia permette a Pineta del Carso di erogare prestazioni sicure e di qualità pari alla gran parte degli Ospedali pubblici della regione, ampliando quindi la rete di strutture che incontrano i bisogni del paziente” - afferma Bison, che prosegue: “Oltre alle prestazioni della diagnostica tradizionale, ora possiamo anche eseguire esami complessi, come la risonanza dell’addome e della prostata. Con l’ausilio dell’ecografo, inoltre, possiamo eseguire procedure interventistiche eco guidate mirate al trattamento di patologie che interessano le grandi articolazioni: la litoclasia della spalla, l’aspirazione delle cisti di Baker del ginocchio, l’infiltrazione di farmaci o di acido ialuronico nella spalla e nell’anca, offrendo un notevole beneficio a chi è affetto da patologie dolorose e invalidanti sia acute che croniche”.

“Consideriamo particolarmente importante e strategica la presenza di un polo radiologico di alta complessità nel Comune di Duino-Aurisina, in area carsica ma anche nelle immediate vicinanze di quella isontina - afferma Guglielmo Danelon, AD del Policlinico Triestino -. Le prestazioni saranno erogate sia in regime privato che convenzionato, con appuntamenti già disponibili presso il CUP regionale”.