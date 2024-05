Allerta meteo: torna il maltempo con piogge e temporali forti

TRIESTE - Ancora maltempo in arrivo da domani, con piogge intense e temporali forti: lo annuncia l'allerta meteo gialla della protezione civile Fvg. Gli eventi atmosferici potrebbero verificarsi dalle ore 15 di domani, giovedì 30 maggio, alle 23:59 di venerdì 31. Interessata anche la zona costiera e la pianura.

Situazione attuale

Una depressione atlantica, avvicinandosi all'Italia, da giovedì pomeriggio interesserà la regione dove affluirà aria umida e instabile fino alla sera di venerdì. Lo Scirocco sull'Alto Adriatico contribuirà ad alimentare l'instabilità, convogliando aria mite e molto umida sulla regione nei bassi strati.

Previsioni meteo

Da giovedì 30 a venerdì 31 maggio: dal pomeriggio di giovedì saranno probabili temporali con piogge localmente intense, specie tra pianura e costa e poi, venerdì, in particolare in pianura. Per tutto il periodo considerato sarà possibile anche qualche temporale forte e qualche pioggia localizzata molto intensa. Sulla costa dal pomeriggio di giovedì soffierà Scirocco moderato. Nella notte tra venerdì e sabato le condizioni di instabilità tenderanno a ridursi notevolmente.