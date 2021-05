Piogge intermittenti e bora moderata: le previsioni per lunedì 24 maggio

La depressione presente sulla Francia favorirà lunedì sulla regione l'afflusso di correnti molto umide da sud-ovest in quota, da nord-est al suolo. Martedì l'aria fresca in quota manterrà ancora condizioni di moderata instabilità. Le previsioni di Arpa Fvg

La depressione presente sulla Francia favorirà lunedì sulla regione l'afflusso di correnti molto umide da sud-ovest in quota, da nord-est al suolo. Martedì l'aria fresca in quota manterrà ancora condizioni di moderata instabilità. Le previsioni di Arpa Fvg.

Lunedì 24 maggio

Cielo in prevalenza coperto con piogge estese da abbondanti ad intense, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana, dove saranno anche molto intense. Possibili locali temporali, specie dal pomeriggio. Sulla costa soffierà Bora moderata con piogge più intermittenti, vento da nord-est moderato anche sulle zone orientali. Nevicate solo ad alta quota oltre i 2400 m circa.

Martedì 26 maggio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso sulla costa, variabile in pianura, nuvoloso sulla zona montana. Su tutte le zone saranno possibili rovesci e temporali sparsi di primo mattino e dopo una pausa probabilmente di nuovo nel pomeriggio sull'alta pianura e sulla zona montana. Sulla costa soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. Nevicate ad alta quota oltre i 2200 m circa.

Mercoledì 27 maggio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso su bassa pianura e costa con Bora moderata al mattino, sulle altre zone variabile con possibili locali rovesci temporaleschi al pomeriggio-sera.

Giovedì 28 maggio

Sulla zona montana in prevalenza nuvoloso, in pianura variabile, sulla costa poco nuvoloso. Dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalla zona montana in estensione successivamente a tutte le zone. Possibili nevicate oltre 1800-2000 m circa.