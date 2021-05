Pioggia nella notte, tempo variabile in giornata: le previsioni per domenica 2 maggio

Una depressione, spostandosi dalla Francia verso l'Europa orientale, favorirà in quota l'afflusso di correnti umide ed instabili da sud-ovest sulla regione. Nelle prime ore di domenica passerà un fronte, in serata ne arriverà un altro. Lunedì mattina affluiranno invece correnti più fresche settentrionali. le previsioni di Arpa Fvg

Una depressione, spostandosi dalla Francia verso l'Europa orientale, favorirà in quota l'afflusso di correnti umide ed instabili da sud-ovest sulla regione. Nelle prime ore di domenica passerà un fronte, in serata ne arriverà un altro. Lunedì mattina affluiranno invece correnti più fresche settentrionali. Ecco le previsioni di Arpa Fvg.

Domenica 2 maggio

Nella notte e di primo mattino piogge da abbondanti ad intense, anche temporalesche. In giornata nuvolosità variabile, con maggiori schiarite sulla costa, mentre sulla zona montana e pedemontana saranno ancora probabili rovesci e temporali sparsi, con piogge anche abbondanti. Soffierà vento da sud o sud-ovest, specie sulla costa ed in quota. In serata e nella notte successiva piogge nuovamente più diffuse, quota neve in calo fino a 1500 m circa e soffierà vento da nord anche sostenuto sui monti ed in pianura.

Lunedì 3 maggio

Nella notte e fino al mattino saranno probabili precipitazioni moderate o localmente abbondanti, con quota neve in calo fino a 1500 m circa. In mattinata miglioramento, ma nel pomeriggio saranno possibili locali rovesci o temporali. Sulla costa al mattino soffierà Bora da sostenuta a forte, in calo poi nel corso della giornata.

Martedì 4 maggio

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Sull'alta pianura, Pedemontana e zone montane saranno possibili locali rovesci e forse anche qualche temporale al pomeriggio. Quota neve intorno a 1800 m circa. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 5 maggio

Sulla zona montana cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse da moderate ad abbondanti e possibili temporali. Sull'alta pianura nuvolosità variabile con probabili rovesci e qualche temporale. Sulla costa tempo migliore con cielo da poco nuvoloso a variabile e vento da sud moderato. Le precipitazioni saranno più probabili nella seconda parte della giornata, con quota neve in calo fino a 1600 m circa.