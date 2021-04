San Giovanni, i corsi della piscina traslocano sul tetto del park di viale Sanzio

Uno spazio sul tetto del park San Giovanni per far ripartire gli allenamenti all'aperto della Pallanuoto Trieste e i corsi in programma inizialmente all'interno della piscina del rione. Dal pomeriggio di oggi 21 aprile fino al 25 giugno e su spinta della società sportiva gestita da Samer, il Comune di Trieste ha sbloccato la situazione che perdurava dal lontano ottobre 2020, "aprendo" così alle iniziative outdoor. Tra fitness, pilates, ginnastica di base e zumba, il lastricato del parcheggio ospiterà un fitto programma di corsi all'aria aperta. Il lunedì e il mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 il Circuito funzionale, dalle 17.30 alle 18.30 Olistico, dalle 18.30 alle 19.30 Super Jump; il martedì e il giovedì si terranno invece, dalle 10 alle 11 la Ginnastica di base, dalle 18 alle 19 il Circuito funzionale e dalle 19 alle 20 Zumba.

"Chi fa sport rappresenta una colonna portante della società civile - così l'assessore al Patrimonio Lorenzo Giorgi - perché porta salute, cultura e dona tempo agli altri". Ricordando la diffusa presenza dello sport all'interno del rione, l'esponente forzista ha ricordato come "questa amministrazione abbia investito nello sport circa 28 milioni di euro nell'ultimo quinquennio, vale a dire una vera risposta ai bisogni della quotidianità". In occasione della presentazione dei corsi è intervenuto anche il presidente della IV Commissione Michele Babuder. "Grazie a questo intervento gli attori in campo si riappropriano di un'attività fondamentale come lo sport e, allo stesso tempo, si riprende una temporanea vitalità". Per accedere ai corsi bisogna già aver effettuato l'iscrizione alla piscina di San Giovanni. In ogni caso ci si può iscrivere in loco al momento dell'allenamento. I corsi a numero chiuso possono essere frequentati solo previa prenotazione al numero 3332137088 (numero valido anche per richiedere ulteriori informazioni e per iscriversi). Per i nuovi iscritti, infine, la prima lezione è gratuita.