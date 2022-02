Piscina terapeutica: Monticolo&Foti torna in pista, il sindaco apre al leasing costruendo

Si sono visti a casa del sindaco Roberto Dipiazza per una cena e gli è stato chiesto di realizzare "un'opera sociale, di tale eccellenza che da Roma a Vienna dovranno venire qui per copiarla". La Monticolo&Foti è tornata in pista per la realizzazione della piscina terapeutica. Dopo l'iniziale contrarietà dell'amministrazione comunale al leasing costruendo proposto allora dall'azienda triestina (la formula non piaceva agli uffici), il primo cittadino si è convinto della possibilità e, in assenza di particolari alternative sulla struttura, lancia la corsa alla sua realizzazione.

"Siamo stati chiamati dal sindaco - così Andrea Monticolo, numero uno dell'azienda - che ci ha chiesto di realizzare un'opera totalmente sociale. Una volta demolita la struttura fatiscente sulle rive, e in caso di vittoria della gara che verrà indetta, l'impegno è quello di consegnare alla città la nuova struttura in due anni". Ora la palla passa all'amministrazione comunale che ha fissato i paletti: qualità, "tempi certi e rapidi" e un carattere sociale dell'operazione. Non si parla ancora di cifre e di finanziamenti, né di progetti. Quello che è sicuro è che era stata l'assessore Sandra Savino (Forza Italia) ad annunciare l'arrivo di importanti risorse da Roma. Ora la palla passa alla burocrazia, ma dopo il dissequestro e lo stanziamento dei finanziamenti, la strada verso la nuova vita dell'Acquamarina sembra tracciata.