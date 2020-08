Petizione per la piscina terapeutica: il sindaco mette la sua firma, Grim: "Surreale"

Tra le persone che hanno sottoscritto la petizione per la piscina terapeutica di Trieste c'è anche il sindaco Roberto Dipiazza. A renderlo noto sono gli stessi promotori della raccolta firme che sta tenendo banco nelle ultime settimane. Dopo il crollo del tetto dell'Acquamarina (a distanza di un anno la struttura è ancora posta sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica ndr), il dibattito per la realizzazione di un nuovo progetto ha preso sempre più piede nel capoluogo regionale, con la petizione che ha raggiunto e superato le 3000 firme.

Anche la Famulari al banchetto

Al banchetto si è presentata anche la segretaria provinciale del Partito democratico Laura Famulari che nei giorni scorsi non aveva lesinato critiche all'amministrazione targata Dipiazza. Critiche alle quali si aggiungono anche quelle di Antonella Grim di Italia Viva che ha definito "surreale" la firma del primo cittadino. "È passato un anno, tutto è ancora bloccato nel sito originario ed il Comune si è pure riuscito quasi ad “incartare” nella redazione di un nuovo progetto" scrive l'ex dem.

La critica di Italia Viva

Puntando il dito contro l'incertezza sul futuro della piscina, la Grim ha ironicamente paragonato i tempi che si sono resi necessari per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova a quelli lunghi per il dissequestro della struttura di riva Grumula e la conseguente realizzazione di un ulteriore edificio. "Qui è tutto bloccato - ringhia la Grim - e ci rimane invece il solito vecchio caro “no se pol”, condito da tante belle parole e sogni da piazzare, come quasi ogni cosa nuova, in Porto vecchio. Ma davvero crede che i nostri concittadini e concittadine gli daranno fiducia su questo fronte?".