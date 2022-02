Nuove ciclabili tra la stazione e l'Università con quasi due milioni dal Pnrr: approvata la delibera

Nuove piste ciclabili tra la stazione e l'università: è quanto previsto dalla delibera approvata ieri in giunta Comunale, un progetto per il quale saranno stanziati 1,8 milioni di euro dal Pnrr. La delibera, proposta dall'assessore all'Urbanistica Sandra Savino, presenta appunto la manifestazione di interesse al Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile per il finanziamento del progetto.

“È un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire - ha commentato l’assessore Savino - per due motivi: perseverare nel percorso di mobilità sostenibile e sostenibilità ambientale che Trieste ha intrapreso con convinzione. E poi potenziare i raccordi di collegamento con la rete delle ciclovie turistiche per aumentare le potenzialità di accesso alla città ad turismo lento e consapevole”. Gli uffici del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità hanno già avuto l’incarico di predisporre il progetto relativo nel quale saranno esplicitati la localizzazione e l’estensione delle piste.