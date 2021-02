Stop alle piste da sci: il Ministero le chiude fino al 5 marzo, Fedriga revoca l'ordinanza

Niente riapertura delle piste da sci a partire da domani, lunedì 15 febbraio 2021. Lo ha deciso il Ministro della Salute, il riconfermato Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza dopo una riunione al Ministero con il Comitato Tecnico Scientifico. Il nuovo stop sarà in vigore fino al prossimo 5 marzo 2021, ovvero quando scadrà l'attuale Dpcm, che era stato firmato lo scorso 14 gennaio 2021.

Revocata l'ordinanza di Fedriga

"Chiediamo al nuovo Governo di cambiare sistema perché evidentemente questo è un risultato fallimentare vista la decisione dell'ultimo momento che riguarda gli impianti da sci". Lo afferma il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in merito alla decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di bloccare l'attività degli impianti fino al 5 marzo. "Già la settimana scorsa - prosegue Fedriga - si conosceva la situazione pandemica e bisognava avvisare quindi con il dovuto anticipo operatori e lavoratori del settore della montagna e non far pagare un'ulteriore perdita per quanto riguarda l'organizzazione delle riaperture. Un danno che si somma alla perdita che c'è già stata e che ci sarà".

Fedriga indica come "necessaria" una ristrutturazione dell'organizzazione del Comitato tecnico scientifico, "perché - rincara - non ci possiamo trovare ancora in questa situazione: in mezzo a questa indecisione a rimetterci sono le imprese e i lavoratori". "Siamo consapevoli - prosegue il governatore - che il Governo si è insediato ieri ma il Cts era operativo e poteva prendere una decisione molto prima, come già accaduto per esempio per la questione degli spostamenti tra regioni nel precedente Governo". "Ora - conclude Fedriga - servono indennizzi veri e non i ristori che abbiamo conosciuto fino ad adesso: ringrazio i ministri Giorgetti e Garavaglia che vogliono andare proprio in questa direzione".