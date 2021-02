Più freddo e rovesci temporaleschi: le previsioni per lunedì 8 febbraio

Nella giornata di domenica un fronte interessa la regione. Lunedì sul nord Italia si formerà una depressione con aria fredda in quota. Martedì mattina un fronte mediterraneo potrebbe interessare l'Italia

Lunedì 8 febbraio

Nella notte ed al mattino precipitazioni in genere moderate, localmente abbondanti, con nevicate oltre 800 - 1000 metri circa; in giornata instabile con variabilità e saranno ancora possibili rovesci temporaleschi sparsi. Sulla costa a tratti potrebbe soffiare Libeccio debole o moderato, vento da sud-ovest moderato anche in quota.

Martedì 9 febbraio

Di notte e al mattino coperto con piogge deboli o moderate, più abbondanti ad est e sulla costa, più deboli sulle Alpi. Neve in montagna oltre gli 800-1000 metri circa. Nel pomeriggio schiarite specie sulle zone occidentali e sulla costa. Tempo piuttosto umido.