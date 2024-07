Più viaggi e treni più veloci tra Venezia e il Friuli

Dieci treni allora tra andata e ritorno (quattro in più rispetto agli attuali sei, verosimilmente a cominciare dal 2026) e a maggiore velocità, fino a raggiungere i 200 chilometri all'ora (qui una data non c'è ancora). È l'annuncio del viceministro delle Infrastrutture, Edoardo Rixi, in relazione al potenziamento della Venezia-Trieste, linea che coinvolge anche la Bassa Friulana. A riportare la notizia è Il Piccolo. "Sono stati avviati gli iter per eliminare gli ultimi passaggi a livello" ha spiegato l'esponento del Governo.

Investimenti e lavori

La prima fase dei lavori, per un costo di 219 milioni già stanziati, prevede il potenziamento tecnologico ed è in fase di realizzazione, mentre, ultimato lo studio delle opere principali sulle tratte Mestre-Latisana e Latisana-Trieste, è in corso quello sulle opere minori ed è stato avviato l’iter per la soppressione dei passaggi a livello. Per gli altri lavori servono 1.581 milioni, con in cassa non più di 59. Saranno eliminati quattro passaggi a livello tra San Giorgio di Nogaro, Torviscosa e Cervignano e sostituiti i ponti sul Tagliamento e sull’Isonzo.