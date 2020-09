Quartetto di ladri ruba due cellulari in piazza Unità: rintracciati e denunciati

Tre giovani di nazionalità marocchina e una ragazza italiana sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dopo aver rubato due cellulari ad altrettante persone nella zona di piazza Unità. La denuncia è scattata ai danni rispettivamente di una 36enne, di una 26enne e due ragazzi sulla trentina.

I fatti

Una coppia di avventori si trovava in Gran Bar Unità quando improvvisamente sulla scena si è palesato il quartetto che ha sottratto i rispettivi cellulari. La coppia si è quindi recata in Questura e, dopo aver descritto i giovani ladri, ha fatto scattare la segnalazione che è stata diramata sul territorio. Da qui la caccia che ha portato a bloccare il quartetto in una zona della prima periferia triestina. I cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari.