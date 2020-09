Dipendente de Fratelli la Bufala positivo, tutto il personale in quarantena

Riceviamo dall'Azienda Sanitaria Giuliano Isontina e pubblichiamo:

Pizzeria Napoletana Fratelli la Bufala di Trieste: un dipendente era convivente di un positivo non correlato alla pizzeria e non addetto al servizio ai tavoli. E' stato messo in quarantena e sono stati eseguiti i tamponi a tutti i dipendenti tra ieri e oggi. Di questi uno è risultato positivo, persona anche questa che non lavora ai tavoli. Tutto il personale è stato messo in quarantena per il principio di massima precauzione . Entro domani si avrà l'esito di tutti i tamponi eseguiti.

I clienti che hanno frequentato la pizzeria non hanno rischi perché i camerieri hanno sempre utilizzato tutti i dispositivi di protezione individuale; inoltre l'ispezione del Dipartimento di Prevenzione di Asugi ha messo in evidenza comportamenti adeguati e correttezza di tutte le procedure adottate anticovid-19.