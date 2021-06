Trieste li sdogana, il mare della Florida li attende: gli yacht milionari sono "salpati"

L'operazione è stata gestita dagli operatori dell'Agenzia delle Dogane in servizio in Porto Vecchio

I funzionari della Dogana in servizio presso il Porto Vecchio a Trieste hanno provveduto a sdoganare alcune "Pleasure Yacht", barche di lusso che sono state imbarcate tutte contemporaneamente su una speciale nave dotata di bacino di carenaggio, con scafo affondabile, detta “Yacht Transport”. Le operazioni di verifica necessarie all’esportazione sono state effettuate in brevissimo tempo, in modo da consentire lo svolgimento delle manovre di imbarco. Lo speciale trasporto, con il carico di imbarcazioni di produzione nazionale, è salpato con destinazione porto di Miami, Stati Uniti