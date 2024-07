Decesso in carcere, parla il procuratore: "Disposta l'autopsia, per ora nulla di certo sulle cause"

TRIESTE - In merito al decesso avvenuto dopo la rivolta nel carcere del Coroneo lo scorso 12 luglio, interviene con una nota ufficiale il procuratore Federico Frezza, che "reputa doveroso, stante l'evidente interesse pubblico per la vicenda, comunicare che, a seguito del decesso in carcere del detenuto S.D. (nato in Slovenia il 3/9/1976) il giorno del decesso, pochissimi minuti dopo la constatazione del decesso lo scrivente ha designato un sostituto procuratore per le indagini, sono state esperite il giorno stesso indagini (escussione dei testimoni eccetera) ed è stata disposta l'autopsia. Ciò premesso, ad oggi null'altro di certo si può dire sulle cause del decesso: gli accertamenti tecnici richiedono determinati tempi dai quali non si può prescindere". Una delle ipotesi è che il detenuto possa aver assunto alcune delle sostanze che erano state trafugate dall'infermeria durante la rivolta.