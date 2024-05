PneumoTrieste 2024, lo stato dell'arte della pneumologia

TRIESTE - I risultati delle più recenti ricerche, che possono aprire nuove prospettive nella cura delle maggiori malattie polmonari, sono al centro del meeting medico-scientifico PneumoTrieste 2024, da ieri e fino all’8 maggio all’Hotel Savoia Excelsior di Trieste, al quale parteciperanno circa 600 specialisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, per confrontare conoscenze non solo di diverse specialità, ma anche di varie discipline scientifiche. PneumoTrieste 2024 propone un programma di alto livello, definito dal responsabile scientifico e coordinatore Marco Confalonieri, direttore del dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e della salute dell’Università di Trieste – struttura complessa di pneumologia dell’ospedale di Cattinara. Nel programma, come indicato da confalonieri, da segnalare l’intervento della professoressa Laura Attardi, docente di medicina all’Università di Stanford in California, che illustrerà i risultati di una recente ricerca sul carcinoma polmonare, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, che apre nuove prospettive nella cura di questo temibile tumore. In particolare, l’equipe ha dimostrato che, attivando il programma di rigenerazione dei tessuti tramite la proteina p53, è possibile sopprimere lo sviluppo dell’adenocarcinoma polmonare, la più diffusa forma di cancro ai polmoni. "In pratica – ha spiegato Marco Confalonieri – quando il tessuto polmonare è danneggiato, per esempio da esposizione a fumo di sigaretta a cui circa l’80 per cento dei casi è correlato, si ha normalmente l’attivazione di un processo di riparazione al danno che è orchestrato dalla proteina p53. La Attardi ha dimostrato che, senza l’utile spinta della proteina p53, la cellula polmonare che cerca di rigenerare il tessuto danneggiato si blocca in una pericolosa fase intermedia e immatura, libera dai normali vincoli di crescita, e quindi si trasforma in cellula tumorale che cresce in modo incontrollato. Quindi agire sulla mancata rigenerazione tessutale in seguito al danno può prevenire lo sviluppo del tumore”.

Un’altra importante ricerca scientifica che sarà presentata riguarda la cura dei tumori polmonari senza l’uso di chirurgia né chemioterapia: Pietro Valdastri, un bioingegnere originario di Pisa che da anni lavora all’Università di Leeds nel Regno Unito, ha inventato un metodo nuovo per trattare in modo mini-invasivo e sicuro i noduli polmonari tramite un laser introdotto con una semplice broncoscopia all’interno dei polmoni con eliminazione mirata dei noduli polmonari contenenti le cellule tumorali.

Altri temi di rilievo trattati durante la tre giorni saranno quelli dedicati alla medicina respiratoria territoriale e ai disturbi respiratori nel sonno, in particolare le apnee notturne. Nel primo caso sarà organizzato un confronto delle esperienze sul campo, come la telemedicina pneumologica e la continuità tra ospedale e territorio dopo un ricovero per insufficienza respiratoria acuta da riacutizzazione di broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sul tema dei disturbi respiratori nel sonno interverrà anche il noto esperto australiano, Danny Eckert, che parlerà del trattamento personalizzato per i malati che soffrono di sindrome delle apnee nel sonno.