Pnrr, Fedriga: "Inaccettabili regioni di serie B nel paese"

TRIESTE - “Penso che alcuni progetti siano fuori dal contesto storico che stiamo vivendo, altri penso siano critici fin dall’inizio e serve un’uniformità degli intertventi a livello nazionale. Non è possibile che ci siano regioni di serie B come il Fvg, che hanno un investimento Pnrr pro capite che sia un sesto di altre regioni, il 600 per cento in meno. E’ inaccettabile”. Lo ha dichiarato il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga a margine di un incontro. “Io ho chiesto al Governo ufficialmente - ha concluso Fedriga -, anche nell’incontro col ministro Fitto alla Conferenza delle Regioni, che nella revisione del Pnrr si vada a considerare un’uniformità di interventi”. Una richiesta formulata anche in vista del fatto che "da noi ci sono infrastrutture strategiche che sono utili non solo all’Italia, ma anche all’Europa. Su questo bisogna fare un approfondimento serio", altrimenti “l’Italia dovrà farsi carico di scelte sbagliate”, ha concluso il presidente.