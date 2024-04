Maxi frode sul Pnrr, sequestri per 600 milioni, perquisizioni anche in Fvg

VENEZIA - Dalle prime ore di oggi 4 aprile la guardia di finanza sta eseguendo perquisizioni su tutto il territorio nazionale, Friuli Venezia Giulia compreso, in relazione alla scoperta di una maxi frode ai danni dell'Unione Europea che ha portato all'emissione di una ordinanza contenente 24 misure cautelar ai danni di altrettanti soggetti e a sequestri per circa 600 milioni di euro. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del tribunale di Roma Mara Mattioli, su richiesta del procuratore europeo delegato, con base a Venezia, Patricia Costa.

Il blitz

Centocinquanta i militari impegnati nell'operazione che vede coinvolte le regioni del Veneto, Lombardia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, oltre al Friuli Venezia Giulia. Delle 24 misure cautelari otto sono in carcere, 14 gli arresti domiciliari e due le interdittive a svolgere attività professionale e commerciale. Secondo quanto diffuso dalla stessa guardia di finanza, "le operazioni stanno interessando diversi Paesi europei, con il coinvolgimento delle forze di polizia slovacche, rumene e austriache". La maxi frode ha permesso di ricostruire le attività di un sodalizio criminale che si avvaleva di "svariati prestanome" e con l'ausilio di quattro professionisti.

Il bonus facciate

Nella prima fase le indagini hanno riguardato iniziative progettuali per decine di milioni di euro, finanziate a valere sul PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), nell’ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo ed erogati da SIMEST (società partecipata da Cassa Depositi Prestiti) con l’obiettivo di sostenere le imprese italiane nel percorso di internazionalizzazione). Il sodalizio criminale, secondo le fiamme gialle, era dedito "alla creazione di crediti inesistenti nel settore edilizio (bonus facciate) e per il sostegno della capitalizzazione delle imprese (A.C.E.), per circa 600 milioni di euro".

"Follow the money"

I finanzieri hanno quindi seguito la scia di denaro scoprendo "condotte ritenute di riciclaggio e autoriciclaggio (parte di un "raffinato apparato") di ingenti profitti illeciti attuate attraverso un complesso reticolato di società fittizie artatamente costituite anche in Austria, Slovacchia e Romania. Ad agevolare la ricostruzione dei flussi finanziari illeciti hanno contribuito gli approfondimenti svolti su oltre 100 segnalazioni di operazioni sospette (provenienti anche da Financial Intelligence Unit estere) afferenti agli indagati che, unitamente ai riscontri documentali raccolti attraverso acquisizioni documentali e indagini bancarie, hanno consentito di individuare i presunti promotori, i partecipi e gli agevolatori del sodalizio criminale, con i differenti ruoli assunti dai responsabili nell’architettare evoluti sistemi di frode".

Ville, auto di lusso, oro e gioielli

Il sodalizio utilizzava anche tecnologie particolarmente avanzate come Virtual Private Network, server cloud dislocati in Paesi poco collaborativi, crypto-

asset, specifici software di intelligenza artificiale per aumentare la velocità di produzione dei documenti falsi. Inoltre venivano create "società di cartolarizzazione dei crediti al fine di occultare e proteggere, da un lato, l’illegale business del sodalizio da eventuali controlli posti in essere dalle forze di polizia e, dall’altro, trovare nuove modalità di monetizzazione dei crediti inesistenti". Tra i valori sottoposti a sequestro, spiccano appartamenti e ville signorili, importanti somme in criptovalute, orologi di alta fascia (Rolex), gioielli (Cartier), oro e auto di lusso (tra cui Lamborghini Urus, Porsche Panamera e Audi Q8). Tali beni, unitamente agli oltre 600 milioni di crediti, sono tutti oggetto di sequestro nel corso delle operazioni odierne.

La notizia è in aggiornamento