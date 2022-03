Pnrr, chiesti 11 milioni per l'edilizia scolastica: ecco il piano del Comune per migliorare scuole e palestre

Quasi 11 milioni di euro per migliorare scuole e palestre. E' questa la cifra chiesta dal Comune di Trieste attraverso i bandi previsti dal Pnrr per interventi di edilizia scolastica. Come spiegato dall'Assessore ai Lavori Pubblici, le richieste su fondi riguardano due scuole di fascia 0-6: "la “Nuvola Olga” (dove ci sono dei container e che vedrà comunque l’avvio per la realizzazione dell’ ex Charlie) e quella di vicolo dell’Edera (in un edificio attualmente abbandonato) e ancora due palestre, la Caprin e la Giotti-Stuparich, che saranno omologate anche per il pubblico". “Sono domande di cui avremo risposta a maggio - ha aggiunto Elisa Lodi - a cui aggiungiamo anche l’importante contributo di 6,4 milioni di euro sulla scuola di via Tigor, la Sauro-Spaccini e succursale in parte del Dante, dove abbiamo già ricevuto fondi certi PNRR attraverso la Regione FVG”.

“E’ intenzione di questa Amministrazione, come indicato dal programma del sindaco Dipiazza - ha ribadito l’assessore Nicole Matteoni – andare ad aumentare i posti di asilo nido sul territorio comunale proprio per rispondere alle esigenze delle famiglie, che sono importanti e rappresentano un segnale per il ritornare a vivere della nostra Trieste. Questo lavoro sui fondi PNRR è un progetto importante che ha visto lavorare insieme Lavori Pubblici ed Educazione per trovare le opportunità migliori”. “Ora - ha concluso Matteoni- speriamo che da Roma ci arrivino delle risposte positive per avviare da subito i lavori”.

I finanziamenti richiesti

Rispondendo puntualmente e nel rispetto dei vincoli previsti dai bandi PNRR con scadenza 28 febbraio 2022, l’Amministrazione comunale ha presentato la richiesta di un finanziamento di 1,7 milioni di euro per realizzare interventi di ampliamento e valorizzazione degli edifici della scuola per l’infanzia “Nuvola Olga” a San Giovanni (con 75 posti in più per i bambini) e di 4,9 milioni di euro per la demolizione e la ricostruzione di edifici per la scuola dell’ infanzia di vicolo dell’Edera (135 posti per bambini). Sul fronte infrastrutture per lo sport nelle scuole è stato richiesto inoltre un finanziamento di 1,8 milioni di euro per demolire e ricostruire la palestra della scuola Caprin (che potrà servire oltre 270 utenti ) e di 2,5 milioni di euro per la palestra della scuola Giotti-Stuparich (a tutto beneficio di oltre 500 utenti e ai quali si potranno aggiungere quelli in orario extra scolastico).