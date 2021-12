Poche decine di No Green Pass protestano in piazza Unità: aggredito un giornalista

"Siete dei bugiardi", "Tu non mi puoi pubblicare", "Allontanate questo provocatore". Queste e altre intimidazioni sono state rivolte questo pomeriggio al collega di Telequattro Gianluca Paladin durante una manifestazione No Green Pass in piazza Unità, a cui hanno partecipato poche decine di persone.

Il giornalista, già aggredito in una precedente e ben più partecipata protesta lo scorso ottobre, è stato infine attaccato con una manata sulla telecamera da una donna senza mascherina. La Digos procederà ora d'ufficio con una denuncia a carico della no vax. Intimidazioni anche al fotografo del Piccolo Andrea Lasorte. La redazione di Trieste Prima esprime solidarietà ai colleghi.