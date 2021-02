Podemo presenta la sua Trieste internazionale

Internazionalità, multilinguismo e attenzione al sociale. Questi sono alcuni dei punti del programma di Podemo, che si è presentato oggi all'hotel Savoia nel corso di una conferenza stampa. Un movimento "genuino, fuori dal potere triestino" che vuole andare contro al nostrano "No se pol" e che si presenterà alle prossime amministrative sia a Trieste che a Muggia. Per ora non ci sono candidati sindaco nè per il capoluogo regionale nè per il comune rivierasco, ma mentre per il primo sono escluse alleanze, per il secondo la possibilità potrebbero esserci. Nato dall'incontro di un gruppo di triestini all'estero, Podemo punta all'internazionalizzazione di Trieste, motore fondamentale dello sviluppo. Secondo il movimento, il confine non deve essere visto come una chiusura: "superare le vecchie divisioni e riscoprirsi internazionali è la chiave per il futuro". Attenzione anche al multilinguismo, sempre legato all'ottica di una città internazionale. Su questo punto c'è infatti la volontà di mutare il sistema scolastico verso un’educazione completamente quadrilingue in italiano, sloveno, inglese e tedesco. Infine l'attenzione al sociale, soprattutto dopo i gravi danni causati dall'emergenza pandemica. Tra gli obiettivi, quello di creare opportunità di lavoro e una nuova epoca di ricchezza. Nel corso della presentazione sono intervenuti Arlon Stock, Patrizia Palcini, Marco Frank e Tanja Rupel. Podemo non nasconde la vicinanza alle tematiche indipendentiste, viste come conseguenza naturale del loro programma e di Trieste.