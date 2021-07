"Poke scuse", in Ponterosso sbarca il mondo delle pokè-bowl

Dopo aver conquistato molte città del Nord Italia, i piatti hawaiani della veneta "Poke Scuse" sono pronti ad approdare a Trieste. Apre infatti in piazza Ponterosso 4, un nuovo locale di tendenza dedicato allo street food genuino più modaiolo di sempre: le pokè bowl. La data fissata dai due giovani fondatori Nicolò Zuanon e Christopher Clementi, rispettivamente 25 e 24 anni, è il 14 luglio. Per "Poke Scuse" si tratta del 18esimo punto vendita in Italia.

Come funziona

Il bello delle pokè bowl è che sono personalizzabili e in grado di soddisfare le esigenze e i gusti di ogni cliente, dai più piccoli agli adulti. Vi basterà scegliere la vostra base preferita tra riso venere, bianco o integrale, o insalata fresca, aggiungere le proteine (pollo, tofu, salmone, tonno, mazzancolla, polpo o soia strips), sbizzarrirvi con frutta o verdura e infine impreziosire il tutto con semi di sesamo, cipolla croccante, pistacchio o mandorle. Ad accompagnare le bowl ci saranno birre hawaiane, centrifughe fatte in casa o “Arizona Tea" dai gusti più esotici.

Il Poke

Il Poké, che significa "tagliato a pezzi", è un piatto hawaiano a base di pesce crudo. Negli anni è stato rivisitato con alcuni elementi della cucina giapponese (riso, salsa di soia) ed è stato arricchito con ingredienti di tendenza come avocado, mango e anacardi. Oggi la poke bowl è diventato un piatto di tendenza non solo per i suoi colori ma anche per la sua semplicità e bontà.