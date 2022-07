Le Hawaii in piazza Goldoni, Simone e Andrea aprono "Poké Style"

Mangiare sano, in modo sostenibile e ad un prezzo competitivo? Ora si può grazie a Poké Style, il nuovo locale dedicato ai celebri piatti hawaiani, che ha aperto i battenti il 1 luglio in piazza Goldoni. La nuova avventura è firmata dai veneti Simone e Andrea, partner nella vita e nel lavoro, che, grazie alla loro determinazione e passione, sono riusciti a creare un luogo non solo incentrato sulle buone abitudini ma anche un piccolo tempio per gli amanti dei social, accontentando i più giovani. Dalla tovaglietta al Prosecco, passando per l'acqua, tutto è rigorosamente personalizzato e, naturalmente, instagrammabile.

A fare da cornice ai 60 tavoli della nuova apertura, oltre alla carta da parati floreale che caratterizza il nuovo marchio, c'è il motto "Not a want, but a need", che evidenzia quanto sia importante un approccio salutare al cibo. “Abbiamo voluto creare un luogo dedicato ad uno stile di vita sano, offrendo un piatto personalizzabile con prodotti di prima scelta ad un prezzo davvero competitivo" hanno spiegato i due titolari. Un risultato raggiunto grazie ai trent’anni di esperienza nel mondo della ristorazione e la passione per lo sport di Simone e la perseveranza di Andrea che lo ha portato a ricoprire il ruolo di responsabile in una nota catena di alimentari.





Foto Aiello

Un menù tutto da provare

Nel menù c'è l'imbarazzo della scelta: ben sei basi (tra cui anche il cous cous), nove proteine, una ventina di green (frutta e verdura), una decina di croccanti e una ricca selezione di salse. Tra le proposte, non mancano opzioni senza glutine e lattosio, vegane e vegetariane. "Oltre ai poké, potrete sbizzarrirvi creando il vostro smoothie, bubble tea o personalizzare un goloso spuntino allo yogurt", specificano.

Amore per l'ambiente

Tra le priorità dei fondatori di Poké Style c'è anche il rispetto per l’ambiente. Nel locale di piazza Goldoni troverete infatti solo bowl in pet 100 per cento riciclato e 100 per cento riciclabile, posateria in materiale compostabile biologico e arredo eco sostenibile: “Pensiamo sia inutile offrire un menù sano e prodotti di prima scelta se non si è attenti alla sostenibilità del proprio prodotto. Tutto questo ad un prezzo veramente contenuto - ha aggiunto Simone -. Ciò significa che è possibile, basta volerlo".



Foto Poké Style

Oltre al buon cibo, Simone e Andrea hanno portato anche una decina di posti di lavoro: "Abbiamo iniziato con otto persone, tutte giovani - spiega Andrea -. Contrariamente a quanto si dice, non abbiamo avuto grosse difficoltà a trovarle. Se offri le giuste condizioni, come una buona paga e orari flessibili, il gioco è fatto. Naturalmente per chi dimostra determinate qualità, c'è margine di crescita. Per chi le sa cogliere, le possibilità non mancano”.