Sbarca a Trieste la mostra itinerante dedicata ai Pokémon di Poste Italiane

TRIESTE - Dopo il grande successo dei folder “Anime Collection – Pokémon”, otto cartelle filateliche con altrettante card speciali ambientate nelle principali città italiane, gli iconici personaggi dell’intrattenimento tornano alla ribalta nel mondo della filatelia con “Anime in Mostra”. È infatti arrivata nello Spazio Filatelia di Trieste, nel palazzo delle Poste (ingresso via Galatti), la mostra itinerante a loro dedicata, insieme alla nuova cartella filatelica a tiratura limitata e numerata contenente una speciale Litografia.

“Anime in Mostra”, partita il 27 febbraio in occasione del Pokémon Day in diversi Spazio Filatelia del nostro Paese, è giunta a Trieste, dove sono esposte al pubblico 16 riproduzioni dei bozzetti “Pokémon Sepia Graffiti”, una serie di immagini dedicate al mondo dei Pokémon, incentrate sulla scelta di utilizzare il monocromo a toni di marrone per conferire un aspetto rétro ed elegante di Pikachu e altri personaggi. Durante la mostra sarà possibile acquistare la cartella filatelica contenente la Litografia e un chiudilettera raffiguranti uno dei bozzetti come ricordo speciale dell’occasione. La mostra dei Pokémon sarà visitabile dall’8 al 16 giugno, dal lunedì al venerdì, dalle 08.20 alle 15.30 e dal 19 al 24 giugno, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.