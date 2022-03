Pola, donna trovata morta nel suo appartamento: è caccia all'assassino

Una donna di 79 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Monte Cappelletto a Pola. Lo riporta il media croato Novi List. La vittima è stata ritrovata dalla polizia venerdì intorno alle 23:30. La 79enne, secondo quanto emerso dalle indagini, è stata colpita alla testa con un oggetto contundente. La polizia è a caccia dell'assassino: secondo fonti ufficiose il principale sospettato è il figlio 37enne. Il corpo della donna è stato trasportato all'ospedale di Pola per l'esecuzione dell'esame autoptico.