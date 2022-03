Un arresto e due soccorsi a persone, una in stato confusionale vicino ai binari: il report della Polfer

Un arresto e due soccorsi a persone, di cui una in stato confusionale in prossiimtà dei binari a Monfalcone: è il bilancio della Polizia ferroviaria nella terza giornata di controlli straordinari del 2022 denominata “Stazioni Sicure”, in collaborazione con le unità cinofile della Guardia di Finanza di Trieste.

Sono stati impegnati nell'operazione 64 operatori della Polizia Ferroviaria sull’intero territorio regionale, con 25 scali ferroviari regionali controllati nell’arco delle 24 ore ed oltre 644 le persone identificate, di cui una arrestata. Sono stati inoltre controllati oltre 70 tra borse e valigie ed 1 deposito bagagli.

Nel corso dell’operazione, gli operatori della Polfer di Gemona sono intervenuti per soccorrere un passeggero che, in evidente difficoltà, si era sdraiato sulle sedie all’interno della sala d’aspetto. La persona è stata monitorata dagli agenti per una decina di minuti anche al fine di attivare gli eventuali soccorsi; in seguito la stessa si è completamente rimessa ed ha lasciato la stazione.

Analoga attività di soccorso è avvenuta a Monfalcone dove gli operatori del locale Posto Polizia Ferroviaria, erano intervenuti per soccorrere una persona, in apparente stato confusionale, che si era incautamente avvicinata alla zona di transito treni. Gli agenti hanno fatto intervenire l’ambulanza per accompagnarla al vicino ospedale.