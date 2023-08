Ferragosto, intensificati i controlli della Polfer

TRIESTE - Un totale di 2.228 persone e 31 veicoli controllati, con 92 pattuglie impegnate nelle stazioni e nove quelle a bordo di 18 treni. È il bilancio, in numeri della Polizia ferroviaria durante il ponte di Ferragosto. Diversi i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri e numerosi i controlli lungo la linea ferroviaria. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.