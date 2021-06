Rubano estintori da un vagone e li svuotano nei pressi della stazione: segnalati quattro 14enni

I quattro hanno "colpito" all'ex magazzino C, ma sono stati individuati dalla Polfer. Avvertiti i genitori, disponibili a risarcire i danni. La Polizia di Stato ha anche effettuato controlli per contrastare il furto di rame e metalli preziosi in ambito ferroviario