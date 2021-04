Polizia: celebrato il 169esimo anniversario all’insegna dell’“Esserci sempre”

Questa mattina, nel pieno rispetto della normativa antipandemica, si è svolta in Questura la cerimonia celebrativa del 169° anniversario della fondazione della Polizia. Nel ricordo dei Caduti è stata deposizione una corona nel famedio alla presenza del Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola e del Questore Irene Tittoni, con il Cappellano provinciale della Polizia di Stato don Paolo Rakic a benedirla. Presenti anche i famigliari del Caduto Luigi Vitulli e una rappresentanza dell’Anps con il labaro. È seguita la consegna da parte del Questore dei diplomi per le promozioni per merito straordinario al personale interessato.

Sempre oggi, a Gorizia, il Questore Paolo Gropuzzo depone, alla presenza del Prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi, una corona d’alloro al Monumento ai Caduti della Polizia di Stato situato al Parco della Rimembranza.