I 170 anni della Polizia, il questore saluta la città: "Segno indelebile nel mio cuore"

La Polizia di Stato compie 170 anni ed anche a Trieste si sono svolti i festeggiamenti in suo onore. E' stata la sala della Camera di Commercio della Venezia Giulia ad ospitare la cerimonia, alla quale hanno partecipato le massime autorità civili e militari della provincia giuliana. Il motto "esserci sempre" - che da tempo accompagna la comunicazione ufficiale del Viminale - ha fatto da sfondo all'intervento del questore Irene Tittoni. In procinto di trasferirsi a Roma - dove andrà ad assumere la dirigenza dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza presso la Camera dei deputati -, il questore, non senza proporre alcune significative riflessioni, ha elencato le attività svolte dalla questura nel 2021.

Reati e proteste: la gestione

Se da un lato i reati denunciati in provincia di Trieste sono aumentati del 5,2 per cento (dato leggermente inferiore rispetto alla media nazionale), ciò che ha messo a dura prova la gestione dell'ordine pubblico sono state le "numerose manifestazioni di dissenso" organizzate dal fronte contrario al Green Pass. Dopo una prima fase la protesta aveva messo gli occhi sul porto di Trieste, con migliaia di manifestanti triestini e da altre regioni d'Italia presenti al varco IV dello scalo giuliano. Il questore ha ricordato che "l'occupazione di una dei maggiori porti nazionali ha fatto assurgere la città a capitale italiana del dissenso contro le misure antipandemiche. Abbiamo agito con fermezza ma anche con senso di umanità". A tal proposito è stato ricordato che durante la stagione di protesta sono state denunciate 114 persone e le posizioni di altre 20 sono al vaglio per l'occupazione del porto.

Immigrazione e criminalità

Ricordando la petizione lanciata da Mitja Gialuz e Tiziana Benussi contro il "grave danno d'immagine", la Tittoni ha voluto soffermarsi sulla importante gestione di eventi quali il G20 e la recente visita del Presidente della Repubblica. Inoltre, il drammatico fenomeno dell'esodo della popolazione ucraina in seguito all'invasione ordinata da Mosca, ha proiettato nuovamente Trieste all'attenzione dei media nazionali. Un terzo dei profughi diretti in Italia sono passati da Fernetti, di fatto aggiungendo pressione alla già provata Polizia di frontiera che da anni gestisce gli arrivi dalla Rotta balcanica. I migranti rintracciati sono stati poco più di 5000. In merito alle specialità la Tittoni tra le tante ha voluto ricordare le attività d'indagine portate avanti dalla Squadra Mobile, come pure la Scuola di Polizia di via Damiano Chiesa. In ultimo, il questore ha ricordato i caduti del Corpo (particolarmente emozionante il video degli agenti della Squadra Volante Matteo Demenego e Domenico Rotta) e tutti gli "uomini e donne della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'Interno per la professionalità e l'impegno profuso. Questa splendida città lascerà un segno indelebile nel mio cuore".