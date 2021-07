Il giovane è stato fermato e identificato dalla Squadra Volante in via Cadorna

Via Luigi Cadorna

Questa notte la Squadra Volante ha denunciato un 27enne triestino per resistenza al pubblico ufficiale. Il giovane è stato identificato e fermato in via Cadorna, dove le forze dell'ordine sono intervenute dopo la segnalazione di una lite.