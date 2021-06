Sfreccia col rosso in bici davanti a una volante: sanzionato

Correva a tutta velocità in zona via Cavana. Gli operatori sono riusciti ad evitare la collisione e fortunatamente non sono stati tamponati dal veicolo che li seguiva

Ieri sera è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la segnaletica stradale un ciclista. Non curante della luce semaforica pedonale rossa e dell’arrivo di una Volante, transitava a tutta velocità in zona via Cavana. Gli operatori sono riusciti ad evitare la collisione e fortunatamente non sono stati tamponati dal veicolo che li seguiva.