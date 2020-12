Polizia Ferroviaria: Luca Carocci è il nuovo dirigente regionale

Dallo scorso 1° dicembre, il dottor Luca Carocci, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, ha assunto la Dirigenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia, con sede nel capoluogo regionale. Di origine umbra, coniugato, due figli, il dottor Carocci è entrato in Polizia nel 1989 e al termine del corso di formazione è stato assegnato al Compartimento Polizia Postale di Trieste, città con la quale ha mantenuto un lungo e proficuo rapporto professionale.

Trasferito, nel 1994, alla Questura del capoluogo giuliano, ha ricoperto per due anni l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nonché dei commissariati di Muggia e Duino-Aurisina. Successivamente ha diretto, per oltre 15 anni, la Digos triestina. Dal luglio del 2016 ha ricoperto l’incarico di Vicario del Questore di Udine Insignito nel 2017 dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, ad ottobre di quest’anno è stato promosso alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato e nominato Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia.

Anche il Sindaco Roberto Dipiazza ha voluto rendere omaggio in Municipio al dottor Carocci. Congratulandosi per il nuovo importante incarico, ha voluto consegnare il Crest del Comune di Trieste, rivolgendogli un caloroso augurio di buon lavoro.

