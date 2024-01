Polizia ferroviaria: una ventina di arresti e oltre 600 indagati nel 2023

TRIESTE - Sono stati 21 gli arrestati, 676 gli indagati e oltre 125mila le persone controllate sui treni in Fvg. E' il primo bilancio di fine anno dei controlli della polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Sono stati inoltre controllati 2695 veicoli e sono state elevate 174 contravvenzioni per violazioni del regolamento di polizia ferroviaria e del codice della strada. Sono state sequestrate alcune armi da taglio e oltre un etto di sostanze stupefacenti, con numerose sanzioni per uso personale, elevate prevalentemente a carico di giovani anche di età inferiore ai 18 anni.

Le attività di prevenzione sono state incentivate con un aumento delle giornate straordinarie di controllo del territorio per un totale di 39 operazioni organizzate dal Servizio Polizia Ferroviaria in ambito nazionale. L’attività di contrasto ai furti di rame, che in ambito ferroviario spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori, si è tradotta in 79 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 218 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie ed in 28 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Sono state emesse sanzioni per un importo pari a 3.616 euro.

Diversi gli episodi registrati anche quest’anno di ragazzi sui binari per giochi e sfide che avrebbero potuto avere conseguenze tragiche. Spesso in questi casi i giovani protagonisti ignorano i pericoli presenti nelle stazioni o sui treni. Per questo la Polizia ferroviaria è da tempo impegnata nelle scuole per promuovere, in particolare fra gli adolescenti, la cultura della sicurezza individuale in ambito ferroviario. Sono stati alcune centinaia gli studenti raggiunti nel corso dell’anno nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, “Train…to be cool”. Il personale della Polizia Ferroviaria dal mese di ottobre 2023 è anche impegnato nella Stazione Ferroviaria di Villa Opicina in servizi di controllo dei treni provenienti dalla vicina Slovenia, a seguito della sospensione dell’Accordo di Schengen.