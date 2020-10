Maxi operazione anticrimine europea: la Polterra arresta 24 passeur e rintraccia 450 migranti

L'operazione Joint Action Days è stata coordinata da Europol, ha coinvolto ben 34 paesi per la lotta al traffico di esseri umani, droga e armi e ha portato in tutto a 116 arresti. Trieste inserita nel progetto come importante crocevia nella Rotta balcanica