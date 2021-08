Niente mensa per i poliziotti senza green pass: a Gorizia mangiano sulle scale

I poliziotti senza il green pass mangiano sulle scale all'esterno della mensa. L'immagine, che ha fatto il giro del web ed è stata pubblicata dal Trg Rai Fvg, è stata scattata alla caserma Massarelli di Gorizia. La disposizione è comunque valida per tutta Italia: da ieri anche in Polizia, chi non è vaccinato, guarito o con tampone negativo entro le 48 ore non può accedere alla mensa.

Proteste da Fsp Polizia, che si chiede perché "i colleghi, vaccinati e non, possono continuare a lavorare nei centri ammassati con migliaia di persone sprovviste di green pass". Come alternativa sono stati richiesti i buoni pasto.

Il questore di Gorizia, Paolo Gropuzzo, ha dichiarato alla Rai di aver fatto allestire una struttura all'esterno della caserma Massarelli ma sostiene di essere dispiaciuto che il ministero dell'Interno non abbia disposti l'obbligatorietà del vaccino per tutti gli agenti, salvo quelli esentati per motivi di salute. Misure alternative per i pasti sono state trovate anche a Trieste e a Udine.