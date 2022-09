Insulti e botte ad un agente della Polizia Locale: due denuciati

Doveva essere un intervento di routine della Polizia Locale, ma si è trasformato in un'aggressione ai danni di uno degli agenti. E' successo nella giornata di ieri, 31 agosto, in via Giulia.

La pattuglia, dopo aver notato un'auto in divieto di sosta, ha invitato il proprietario ad allontanarsi e a liberare il posto, senza sanzionarlo. A quel punto, due persone di mezza età, che si trovavano in un bar nelle vicinanze, si sono intromesse e hanno iniziato ad aggredire verbalmente i due operatori. Poco dopo la situazione è degenerata e uno dei due uomini ha iniziato a prendere a pugni e a spintonare uno degli agenti. I due uomini sono stati denunciati.