Polizia locale, De Blasio: "Più problemi di ordine pubblico nel 2021, bisogna restituire sicurezza alla città"

Disagi psicologici in aumento, risse, controlli nei cantieri sempre più numerosi, e la prevenzione di eventi fuori dal comune come la sparatoria in via Carducci: questi i punti di maggior interesse evidenziati dalla Polizia locale nella conferenza stampa sul bilancio del 2021. Presenti il comandante Walter Milocchi e l’assessore comunale alla Sicurezza Maurizio De Blasio.

Ordine pubblico

"Un anno segnato dalla pandemia - ha spiegato Milocchi - , come del resto il 2020, ma in questo caso caratterizzato da questioni di sicurezza anche legate alle manifestazioni no green pass dello scorso ottobre, che hanno portato a dei controlli puntuali su tutti i veicoli che arrivavano a Trieste durante il weekend".

“Dopo i vari problemi di ordine pubblico - ha poi spiegato l'assessore De Blasio - questa amministrazione metterà tutta l’attenzione possibile per evitare il ripetersi di determinate situazioni e per restituire alla città quella serentià e quella sicurezza che le sono sempre state proprie”. Con riferimento alla sparatoria, alle risse e alle manifestazioni no green pass l’assessore ha dichiarato che “È importante non abituarsi e non cedere alla rassegnazione. Occorre lavorare per fare in modo che questi episodi rimangano un’eccezione”.

Disagi psicologici

Riguardo alle problematiche giovanili, cresciute negli ultimi due anni, De Blasio riferisce “Numerosi problemi in un contesto di adolescenti, anche relativamente alla psicologia, una situazione che richiede un impegno collegiale perché la sicurezza non è solo repressione”.

Disagi psicologici in crescita sono stati confermati anche dal comandante Milocchi: “Sono stati effettuati 99 trattamenti sanitari obbligatori dal nuckleo di Polizia Giudiziaria, in leggero aumento rispetto all’anno scorso. Vediamo che la pandemia crea ulteriori disagi su persone fragili. Nell’estate del 2020, finito il lockdown abbiamo avuto maggiori problemi di esuberanza giovanile e risse dovute ad assunzione di alcolici. Un po’ meno del 2021”. Sempre in ambito di Polizia Giudiziaria ci sono stati 30 arresti e 993 informative all’Autorità Giudiziaria.

Controlli anti Covid

Nell'ambito del contrasto alla pandemia sono state controllate 5067 persone, di cui 180 sanzionati, quasi tutti per mancato uso della mascherina, poche per mancanza di green pass. Su 340 controlli nei pubblici esercizi ne sono stati sanzionati 48, “ma il rispetto della normativa da parte dei cittadini è quasi totale” ha precisato Milocchi.

Incidenti

Riguardo alla sicurezza stradale il numero di incidenti è aumentato rispetto al 2020, anno in cui è necessario tenere conto del lockdown di due mesi. Ci sono stati nel 2021 quattro incidenti mortali, altri 751 con feriti e 1108 con danni materiali.

Edilizia

Per i controlli legati all’edilizia sono state 115 le violazioni contestate su 563 controlli. Secondo l’assessore De Blasio “non esiste un’effettiva emergenza cantieri, bisogna adeguare il livello di attenzione al numero delle postazioni presenti”.

Rispetto dei regolamenti

A queste violazioni si aggiungono quelle riguardo il rispetto dei regolamenti; 790 le sanzioni per la tutela del verde e delle aree di degrado (comunali), 401 per le violazioni del regolamento per la convivenza civile, 515 controlli per l'abbandono dei rifiuti con 451 violazioni.

L'appello dell'assessore

Secondo l’assessore, infine, “Il numero delle attività in capo alla Polizia Locale imporrebbero nuovi ragionamenti sullo status dell’operatore e sull’equiparazione alle altre forze della polizia”. “Si tratta di una questione nazionale – ha concluso - ma sono le amministrazioni locali che devono farsi parte attiva".