"Pirati della strada" danneggiano veicoli e scappano ma la Polizia locale li incastra

Causano dei danni seri ad altri veicoli e se ne vanno con la speranza di farla franca: invece, la Polizia Locale, in poche ore e con scarsi elementi, li rintraccia e li sanziona. Giovedì scorso in via del Ronco, un uomo tornando dal lavoro ha trovato il suo scooter a terra insieme ad altri due, tutti danneggiati: un bigliettino anonimo sul mezzo lo informava che era stato un autoveicolo a farli cadere la notte precedente; il foglietto riportava anche la targa ma purtroppo, alla prima verifica, si rivelava errata.

Le indagini

La pattuglia del Reparto motorizzato però non si è persa d'animo: grazie all'intuito maturato con l'esperienza ed alle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, ha individuato il mezzo - una Suzuki Celerio - ma soprattutto il proprietario al quale contestare i verbali, compresa la violazione per aver abbandonato il luogo dell'incidente senza lasciare indicazioni utili ai fini risarcitori.

Il secondo episodio

Il secondo intervento, sempre nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, è avvenuto in piazzale Valmaura: un automobilista riferiva alla Sala operativa di essere stato appena tamponato da una non meglio specificata Bmw che si stava allontanando verso il centro città. La pattuglia del Nucleo infortunistica stradale raccoglieva dall'asfalto l'unico elemento per risalire al responsabile: un paraurti grigio metallizzato. Anche in questo caso un'analisi attenta delle immagini, ha permesso di dare un'identità certa al responsabile. Con buona pace di tutti coloro che non dovranno sborsare un euro di tasca propria per riparare i danni subiti.