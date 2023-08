Tavolini e dehors, raffica di sanzioni ai locali sulle Rive

TRIESTE - Nelle scorse settimane, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla difficoltà dei cittadini a transitare sui marciapiedi, a causa della presenza numerosa di tavoli dei locali, il Nucleo di Polizia Commerciale ha effettuato diversi controlli tra i vari bar e ristoranti situati nella zona delle Rive, e vie limitrofe, per i controlli sull’occupazione del suolo pubblico, detto “Dehors”.

Sono stati controllati circa venti pubblici esercizi e sono state accertare 15 violazioni sull’occupazione del suolo pubblico ai sensi dell’art. 20 del Codice della Strada e sono state elevate 5 sanzioni ai sensi del Regolamento sul Verde Pubblico per la posa di elementi di arredo, come sedie, tavoli e ombrelloni, a ridosso degli alberi. “I Dehors rappresentano un’opportunità in più per molti pubblici esercizi della nostra città - ha dichiarato l'Assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina de Gavardo: ma è fondamentale che tutti agiscano nel rispetto degli altri e dei regolamenti”.