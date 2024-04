Polizia locale di Gorizia, nel 2023 raddoppiate le sanzioni stradali

GORIZIA - Presentati i dati dell'attività svolta nel 2023 dalla polizia locale di Gorizia, da cui è emerso un incremento dell'attività. Sono raddoppiate, nel 2023, le sanzioni stradali: sono state elevate 15.707 multe contro le 8.270 del 2022. Ad aumentare anche il numero di sanzioni amministrative, 116, con un incremento di 31 verbali, e delle quali 60 riferite ad ambiente e rifiuti. In crescita anche i sinistri rilevati, 135 con un incremento di 60. Il 2023 è stato un anno più impegnativo anche sul fronte degli interventi: ben 1521 quelli effettuati dei quali il 42 per cento in centro città, il 14 per cento in località Montesanto/Piazzutta, e il 9 per cento a San Rocco e a Sant'Anna. La tipologia dei controlli ha riguardato principalmente quelli stradali (51 per cento), seguiti da quelli generici sul territorio e da quelli ambientali (entrambi con il 17 per cento). Il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, in occasione della presentazione dei dati, ha ringraziato "i componenti del corpo della polizia locale per la grande serietà, la professionalità e l’equilibrio con cui gestiscono le specifiche competenze che spettano loro. La nostra cultura è volta alla prevenzione, per far rispettare norme che consentono a tutti noi di vivere meglio”.