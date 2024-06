La polizia locale sperimenta l'AI: in arrivo l'assistente virtuale

TRIESTE - E' online il nuovo sito web della polizia locale di Trieste, polizialocaletrieste.it, completamente rinnovato per rispondere alle esigenze comunicative dell'ente, nel rispetto delle ultime direttive AgiD, in materia di transizione digitale. L’architettura informativa e le caratteristiche di learning machine sono state individuate dal Servizio Informazione Istituzionale e Open Government e realizzate tecnicamente dalla società Media Technologies Srl. Nuova la grafica e il layout, nuova l'architettura delle informazioni, rivisti e aggiornati tutti i contenuti e l'introduzione delle FAQ. Il sito, ha dichiarato l'assessore alle politiche della sicurezza cittadina Caterina de Gavardo, "rappresenta il primo step di una serie di innovazioni che verranno introdotte dalla Polizia Locale e che puntano all'utilizzo in via sperimentale di tecnologie AI (intelligenza artificiale) per migliorare la comunicazione con il cittadino”.

Le novità sono state presentate questa mattina alla presenza dell'assessore, del comandante Walter Milocchi e del vicecomandante della polizia locale, Paolo Jerman, del presidente della VI Commissione, Salvatore Porro, di alcuni rappresentanti della società Media Technologies Srl e del il direttore del servizio open government e informazione istituzionale del Comune Vittorio Sgueglia della Marra. "È un sito diretto - ha spiegato De Gavardo -, perché per la prima volta viene introdotto il tema delle domande frequenti, una trentina divise per macro argomenti ed è particolarmente accessibile per due motivi: rispetto al precedente è ottimizzato per adattarsi automaticamente ai differenti device su cui viene visualizzato (desktop, tablet, smartphone), per una fruizione veloce, efficiente e intuitiva. Secondariamente è stato introdotto un tool dedicato all'accessibilità, un pulsante sempre presente durante la navigazione che permette all'utenza di controllare la dimensione dei caratteri, il contrasto, e altri strumenti finalizzati alla leggibilità. Il sito sarà in collegamento costante con il nuovo sito del Comune di Trieste e offrirà maggiore spazio alla Protezione civile con la pubblicazione del piano di emergenza del Comune di Trieste e la descrizione delle competenze e capacità delle squadre”.

Il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi, ha sottolineato il lavoro svolto per rispondere ai nuovi modelli di siti per le PA suggeriti dall'AgiD. Le prossime attività si concentreranno sull'implementazione di un Assistente Virtuale basato sulla tecnologia di AI, per garantire e potenziare sempre di più il servizio a favore dei cittadini. Nella propria attività di informazione/comunicazione istituzionale il Comune di Trieste ha già introdotto alcune skill di IA che nel tempo verranno sviluppate ed ottimizzate. "La potenza combinata delle professionalità umane coadiuvate dall'intelligenza artificiale - è stato detto - permetterà a personale degli uffici di lavorare in modo più efficiente ed efficace. Con questo supporto gli operatori e gli amministratori saranno in grado di gestire un flusso di informazioni maggiori in minore tempo possibile In questa fase del progetto, gli operatori stanno istruendo, a livello di flusso, l'Assistente Virtuale che nel programma di sviluppo del sito contribuirà a fornire informazioni al cittadino".