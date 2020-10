Primi tamponi negativi, la Polizia Locale di Muggia rientra in servizio

L'esito dei primi tamponi sul personale della Polizia Locale di Muggia è negativo ed il comune rivierasco domani 21 ottobre potrà contare nuovamente sui propri agenti. A dare la notizia è stata la sindaca Laura Marzi che ha confermato la negatività di cinque test ed il rientro in servizio del corpo municipale. "Da domani è garantita la normale attività" ha fatto sapere la prima cittadina.

Domani gli altri risultati

Domenica 18 ottobre era emerso il caso di un ispettore della Polizia Locale risultato positivo al CoViD-19, notizia che aveva fatto scattare l'isolamento domiciliare per tutti i 12 appartenenti al corpo. Alla notizia della positività, il Comune in collaborazione con l’Azienda Sanitaria aveva messo in campo il piano d'emergenza previsto in tali occasioni. Negli ultimi due giorni, infatti, a garantire il servizio in materia di viabilità e di incidenti stradali erano stati i carabinieri e la Polizia di Stato. Infine, dopo l'auspicio sulla necessità di ottenere i risultati "nel più breve tempo possibile", dal Comune fanno sapere che l'esito degli altri tamponi potrebbe arrivare già domani.