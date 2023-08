Causano incidenti, scappano e lasciano a terra i feriti: due automobilisti nei guai

TRIESTE - Due casi di incidente con fuga e omissione di soccorso a fine luglio: è quanto riferisce la polizia locale che, in entrambi i casi, è riuscita a individuare e denunciare i responsabili. Nel primo caso un veicolo, scendendo contromano l’ultimo tratto di via dell’Eremo, si è scontrato con una moto che percorreva via Rossetti. Anche se il conducente e il passeggero minorenne della moto erano a terra, feriti, l’uomo a bordo dell’autoveicolo si è allontanato. La polizia locale ha raccolto sufficienti elementi per identificare il responsabile che, se si fosse fermato, avrebbe ricevuto solo la sanzione per la guida in senso contrario e l’omessa precedenza. Così invece è scattata anche la denuncia per fuga ed omissione di soccorso, con sanzioni da 302 euro e 4 punti in meno, alla denuncia penale con sospensione massima della patente fino a 5 anni. A questo si aggiungono processo e spese legali.

Il secondo incidente, con ferito, è avvenuto in Via Fabio Severo ed è stato causato da una autovettura. Anche in questo caso la conducente si era allontanata senza fermarsi. Le indagini si sono rivelate un po' più complesse perché la proprietaria del mezzo risiedeva apparentemente fuori Trieste: ma, con gli elementi raccolti sul posto e l’ausilio delle telecamere, gli investigatori della Polizia Locale hanno appurato che il veicolo non solo si trovava ancora in città ma faceva dei percorsi abituali tanto da consentire alla pattuglia di intercettarlo e fermarlo. Anche in questo caso, al posto di una semplice sanzione amministrativa per l’errata manovra, è scattata la denuncia per fuga ed omissione di soccorso. Il più delle volte, specifica la polizia locale, in questi casi le indagini portano a concreti risultati. Anche gli episodi più semplici di danneggiamento dei veicoli in sosta vengono quasi sempre accertati, contestando ai responsabili sanzione pecuniaria e decurtazione di punti patente.