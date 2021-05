Due denunce e 47 sanzioni in un mese, la metà "anti Covid": il report del Nis Polizia Locale

Tra le altre sanzioni una per spaccio di stupefacenti, una per minzione in piazza Cavana, altre per accattonaggio molesto, fumo nei parchi pubblici e altre. Le denunce sono state effettuate per oltraggio a pubblico ufficiale e invasione di terreno. Il Nucleo Interventi Speciali si occupa del decoro pubblico in città con controlli mirati

Sono 47 le sanzioni e due le denunce effettuate in aprile dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale, che si occupa prevalentemente del degrado urbano e del rispetto dei protocolli anti Covid. La metà delle sanzioni (25 su 47) sono infatti relative a violazioni della normativa antipandemica. Nella seguente lista si aggiungono, benché non quantificati, tutti i controlli quotidiani preventivi sulle Rive (venditori abusivi ed indicatori di parcheggio) ed il supporto costante alle Guardie giurate, impiegate nel monitoraggio delle aree maggiormente critiche (in caso di necessità intervengono le pattuglie di Polizia Locale).

Il report

- 25 sanzioni per mancato rispetto delle norme antiCovid1: 12 per spostamento non motivato da necessità, sei per spostamento in una casa privata in numero maggiore di due, cinque per omesso uso della mascherina (di cui uno sull'autobus); uno per consumo di cibo/bevande dopo le 18; uno per violazione del coprifuoco 22-05.

- Cinque sanzioni per accattonaggio molesto, tutte con il successivo inoltro al Questore per il decreto di allontanamento; in un caso i proventi sono stati posti sotto sequestro; accertate in via Battisti, strada di Fiume, via Valmaura e via Carducci.

- Cinque sanzioni per ubriachezza: in tre casi con allontanamento; accertate in via Battisti, via Spiridione, piazza Venezia e largo Barriera Vecchia;

- Quattro sanzioni per degrado urbano: minzione (una in piazza Cavana), mozzicone e rifiuti a terra (uno in via Molino a vento e uno in piazza Garibaldi) e imbrattamento cestini dell'immondizia (un verbale alla stessa persona per due violazioni commesse in piazza Perugino e viale D'Annunzio);

- Due sanzioni per vendita senza licenza con sequestro della merce e relativi allontanamenti accertate in piazza Sant'Antonio e corso Italia; due sanzioni per detenzione di sostanza stupefacente (sequestrata); due sanzioni per imbrattamento di edifici o manufatti in zona sant'Antonio e in scala Santa; due sanzioni per fumo all'interno di un parco pubblico (giardino Pincherle e giardino di via Capitolina);

- Due le denunce: una per minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale e una per invasione di terreni o fabbricati.