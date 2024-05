Causa un incidente e scappa, ma era senza patente e ai domiciliari

TRIESTE- Provoca un incidente in scooter e poi scappa, ma la polizia locale lo rintraccia e lo sanziona. L'uomo, un 40enne triestino, risultava non solo sprovvisto di patente perché mai conseguita, ma anche agli arresti domiciliari.

È successo qualche giorno fa: il reparto motorizzato della polizia locale di Trieste ha iniziato le ricerche di un motociclo che aveva causato un incidente, con soli danni materiali, lo scorso 7 maggio, per poi darsi alla fuga.

Una volta visionate le telecamere di videosorveglianza, gli operatori sono riusciti ad identificare la targa del motociclo e hanno appurato che il conducente era sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita ed era sottoposto a misure domiciliari con obbligo di rientro a casa alle ore 17.00.

A causa del braccialetto elettronico che avrebbe suonato in caso di mancato rientro, gli operatori hanno accompagnato a casa il conducente per contestargli i verbali per la violazione dell’articolo 116 comma 15 e 17 del Codice della strada ed il conseguente verbale di fermo del veicolo per la rguida senza patente.

Inoltre, data la conferma della parte di essere stato alla guida del mezzo al momento del sinistro di qualche giorno prima, è stata contestata un’ulteriore violazione per guida senza patente al momento del sinistro, e infine per la fuga dal luogo del sinistro e omesse informazioni alla controparte.