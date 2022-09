Pianta la tenda ai giardinetti ma interviene la Polizia locale: la sanzione è di 150 euro

TRIESTE - Aveva piantato la tenda nell'area dei giardini di Borgo San Sergio il giovane di origine colombiana (nato nel 1994) fermato dal Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale di Trieste nell'ambito dei controlli volti a rispettare i regolamenti municipali. L'uomo è stato sanzionato. Durante il mese di agosto il Nis ha effettuato una serie di controlli mirati per contrastare il degrado urbano. Rientrano in questi casi le 12 sanzioni per mancato rispetto del regolamento di Polizia Urbana (otto per bivacco, tre per aver chiesto la carità e una per "ostentazione nudità), sei per ubriachezza e due per minzioni sulla pubblica via. Durante il mese di agosto il Nis ha provveduto anche ad una perquisizione e relativo sequestro di sostanza stupefacente, nonché alla denuncia per interruzione di pubblico servizio e violenza, minaccia a pubblico ufficiale (episodio avvenuto al Pronto soccorso di Cattinara).