Commenti sul web contro la Polizia Locale, le scuse di un giovane

Riceviamo e pubblichiamo

"Io sottoscritto Davide Dussi, nato a Trieste il 6 agosto 1991, in riferimento a quanto pubblicato in data 19.03.2019 sulla pagina on line del quotidiano Triesteprima ove commentavo con un post, come fatto da altre persone, in modo irriverente la notizia della nuova assunzione di 15 operatori della Polizia Municipale di Trieste, preciso che tale mio intervento ha trasceso il mio reale pensiero, risultando inadeguato nei confronti dei 15 nuovi assunti e della Polizia Municipale di Trieste, Corpo che stimo per il valore sociale delle sue funzioni. Pertanto, mi scuso pubblicamente con i 15 agenti e con il Corpo della Polizia Municipale di Trieste per l'episodio sopra citato"

Davide Dussi