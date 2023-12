Polizia locale: raffica di violazioni in novembre, una quarantina tra denunce e sanzioni

TRIESTE - Sono state 38, tra sanzioni e denunce, le violazioni riscontrate dalla polizia locale nel mese di novembre, dal regolamento di polizia urbana al regolamento movida, fino ad arrivare alla detenzione di stupefacenti per uso personale (3 denunce con sequestro). Così il report del mese scorso relativo all'attività del Nucleo interventi speciali della Polizia Locale. Attività che si è concentrata principalmente nelle aree di piazza Libertà, piazza Goldoni e largo Barriera. Di seguito il resoconto, che comprende 19 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana di cui 11 per mendicità (10 con allontanamento nelle seguenti vie: portici di Chiozza, via Diaz, via San Nicolò, largo Roiano, via Giulia, piazzetta Santa Lucia, via Gallina, largo Barriera, viale XX Settembre, galleria Fenice), cinque per bivacco, con relativo allontanamento (via Battisti, viale XX Settembre, via S. Francesco) e tre per indicatore di parcheggio, con relativo allontanamento e in due casi con sequestro proventi (piazzale Straulino, molo Venezia).

Oltre a questo, tre sanzioni per ubriachezza con allontanamento in via Rossetti, piazza Vittorio Veneto, piazzale Cattedrale, una sanzione per cane senza guinzaglio in piazzale Cattedrale e una sanzione al Regolamento arti e mestieri in piazza Cavana. Sempre in zona è stata elevata una sanzione al Regolamento “movida” e una al Regolamento tutela inquinamento acustico, entrambe in piazza Venezia. Per quanto riguarda le denunce, oltre alle tre per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, ce ne sono state quattro per invasione di terreni o fabbricati in Porto Vecchio e quattro fotosegnalamenti per identificazione di persone.